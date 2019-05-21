Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu mahalle sakinleri ile orucunu açtı.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Ramazan ayının başından itibaren düzenlenen mahalle iftarlarının bir diğeri Cumhuriyet ve Derelitütüncü sakinlerinin ortak katılımıyla gerçekleştirildi. Mahalle sakinlerini Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu da yalnız bırakmazken Kasapoğlu'na belediye meclis üyeleri ve Sosyal Yardım İşleri yönetimi de eşlik etti. Ramazan ayının paylaşma ayı olduğuna dikkat çeken Kasapoğlu “mahalle iftarlarımız bizim için hemşerilerimizle hasbihal vesilesi oluyor. Onlar bize beklenti ve isteklerini anlatıyor, biz de onlara yapmak istediğimiz işlerimizi, planlarımızı anlatıyoruz. Ramazan ayının bereketini bu sofralarda daha iyi idrak ediyoruz. Organizasyonda emeği geçen, soframıza misafir olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.