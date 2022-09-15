Mahalle sakinlerinin çağrısı sonuç getirdi

Düzce'de meydana gelen ve birçok yıkıma neden olan su taşkınlarında, büyük zarar gören Yahyalar Mahallesi sakinlerinin çağrısına Düzce Belediyesi kayıtsız kalmadı. Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Gündem, mahalleye giderek taşkınlara neden olan su kanallarını yerinde inceleyerek, kanallar nedeniyle meydana gelen taşkınların çözüleceğini söyledi.

Düzce'de 28 Haziran'da meydana gelen ve şehrin genelinde büyük hasara neden olan su taşkınlarının ardından, taşkında çok büyük hasar gören Yahyalar Mahallesi sakinlerinin çağrısı üzerine Düzce Belediyesi harekete geçti. Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Belediye Muhtarlık İşleri Müdürü Gönül Asuk, Su Kanalizasyon İşleri Müdürü Murat Gülmez ile birlikte taşkınlara neden olan kanalları inceledi. Asuk'un Yahyalar Mahalle Muhtarı Gemicioğlu ile kurduğu temaslar neticesinde Başkan Yardımcısı Hasan Günden konuyu bizzat yerinde incelemek üzere Yahyalar Mahallesine gitti. Sel sularının, su kanallarının yetersiz kaldığı için taşarak mahalle merkezine ulaştığını ifade eden Mahalle Muhtarı Gemicioğlu'nun yönlendirmesi üzerine Başkan Yardımcısı Günden, köyün arka kısmında kalan arazideki su kanalını incelemek üzere traktöre binerek kanal boyunca incelemelerde bulundu.

“Hasat sonrasında çalışmalar başlayacak”

Bölgede ekili tarım arazisi olduğu için bir müdahalede bulunulmasının mümkün olmadığını vurgulayan Hasan Günden, mısır hasadının hemen ardından bir haftalık bir çalışma yaparak, tıkanan kanalları açacaklarını ve suyun yönün karaca deresine vererek Yahyalar Mahallesini muhtemel bir su baskınından koruyacaklarını ifade etti.

Mezarlıkta da incelemelerde bulundu

Arazi ve su kanalını inceledikten sonra Muhtar Gemicioğlu'nun talebi üzerine Mahalle Mezarlığında da incelemelerde bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Günden, mezarlık içerisinde tehlike arz eden ağaçların kesilerek mezarlık içerisine güzel bir yürüyüş yolu yapılacağının sözünü verdi. Öte yandan DSİ sorumluluğunda olmasına rağmen mezarlık içerisinden geçen su kanalının ıslah çalışmalarını da yapacaklarının sözünü veren Hasan Günden, Muhtar Gemicioğlu'na çalışmalarında başarılar dileyerek mahalleden ayrıldı.