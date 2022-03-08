Mahallede maç var futbol turnuvası sona erdi

Düzce'de düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası “ Mahallede Maç Var" etkinliği final müsabakalarıyla sona erdi.

TBMM, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' organizasyonu düzenlendi. 22 Şubat –8 Mart 2022 tarihleri arasında Nurettin Zafer Stadında düzenlenen organizasyona 12 takım katıldı. Turnuva sonunda Düzcespor birinci, Düzce Gelişimspor ikinci, Aydınpınarspor üçüncü ve Altınorduspor dördüncü oldu.

23 Nisan Futbol Turnuvası Mahallede Maç Var turnuvasında şampiyon olan Düzcespor, 15-20 Mart 2022 tarihleri arasında Karabük'te yapılacak olan grup müsabakalarına katılma hakkı kazandı.