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Mahalli lig yıldızlar voleybol sona erdi

Mahalli Lig Voleybol Yıldız Kızlar müsabakaları sonunda Unica Düzce Voleybol birinci oldu.


20 Mart – 06 Nisan 2023 tarihleri arasında Grup Müsabakaları Bahçeşehir Spor Salonu, yarı final ve final müsabakalarının Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapıldığı Mahalli Lig Voleybol Yıldız Kızlar müsabakalarına 8 takım katıldı.


Mahalli Lig Voleybol Yıldız Kızlar müsabakaları sonunda Unica Düzce Voleybol birinci, 1907 Fenerbahçe ikinci ve Gölyakaspor üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı takdim etti.


Müsabakaları birinci tamamlayan Unica Düzce Voleybol, 14-16 Nisan 2023 tarihleri arasında Sakarya'da yapılacak olan Yıldız Kızlar Çeyrek Final müsabakalarında ilimizi temsil edecek.

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