Mahir Ünal: “Millet İttifakı ismini hak etmiyorlar”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, seçim çalışmaları için il teşkilatına destek vermek üzere Düzce'ye geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kentte ilk olarak Düzce Valisi Zülkif Dağlı'yı ardından ise Belediye Başkanı Dursun Ay'ı ziyaret etti. Başkanlık ziyaretinin ardından ise AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Burada basına açıklamalarda bulunan Ünal CHP ve İYİ partiye yüklendi. AK Parti Düzce İl Başkanlığı'nda seçimlere ilişkin açıklama yapan Mahir Ünal, “Biz HDP'nin kendi iradesiyle siyaset yapmadığı, Kandil'in vesayeti altında siyaset yaptığı için biz bu işe siyaset demiyoruz. Çünkü siyaset iradeyle yapılır. HDP'nin bir iradesi olmadığı için terör örgütü vesayeti altında olduğu için bir siyaseti de yoktur. Böyle bir oluşumla CHP'nin ve dolaylı olarak kendisini milliyetçi, mukaddesatçı olarak isimlendiren sözde İYİ Parti'nin ittifak yapması da aynı şekilde millet ittifakı isminin yakışmadığını düşünüyorum” dedi.

"Millet ittifakı isminin yakışmadığını düşünüyorum"

CHP'nin, İYİ Parti'nin oluşturdukları ve adına Millet İttifakı dedikleri ittifakın bu ismi hak etmediğini belirten Ünal, “Neden bu ismi hak etmiyor. Çünkü biz şuna bakıyoruz. Bu millet 15 Temmuz gecesi büyük bir beka mücadelesi verdi ve çıplak elleriyle devletini, istiklalini, bağımsızlığını, muhafaza etti. Peki 15 Temmuz'dan sonra bu mücadeleyi kim görmezden geldi. 15 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanımızın PKK, DHKP-C, DEAŞ, FETÖ topunuz gelin dediği ve 4 tane terör örgütüyle Türkiye mücadele verirken bu terör örgütlerinin diliyle ağzıyla kim konuştu. 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyen, tiyatro diyen ve Türkiye düşmanlarının diliyle konuşanlar millet ittifakı ismini hak etmiyorlar. Çünkü milletin yanında durmadıkları için. Milletin seçtiği meşru hükümeti memleket meselesi söz konusu olduğunda Bunu yapamadıkları için Bunlar öncelikli olarak bu ismi hak etmiyorlar. Terör örgütünün siyasi uzantısı olan hareketleri özellikle PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile ittifak yapmayı, HDP'nin verdiği isimleri kendi meclis listesine koyan, hiç çekinmeden maalesef birçok yerde gördük. CHP belediye başkan adayı ile HDP İl Başkanı ortak açıklama yapıyor. Burada biz HDP'nin siyaset yapmasına karşı değiliz. Biz HDP'nin kendi iradesiyle siyaset yapmadığı, Kandil'in vesayeti altında siyaset yaptığı için biz bu işe siyaset demiyoruz. Çünkü siyaset iradeyle yapılır. HDP'nin bir iradesi olmadığı için terör örgütü vesayeti altında olduğu için bir siyaseti de yoktur. Böyle bir oluşumla CHP'nin ve dolaylı olarak kendisini milliyetçi, mukaddesatçı olarak isimlendiren sözde İYİ Parti'nin ittifak yapması da aynı şekilde millet ittifakı isminin yakışmadığını düşünüyorum” diye konuştu.

Yeni parti kurulacağı iddiaları hakkında konuşmadı

Yeni parti kurulacağı yönündeki soruya ise Ünal, “Bu konunun bir şekilde herhangi bir açıklama yapılmadan bir değerlendirme yapmanın da doğru olduğunu zannetmiyorum. Hele hele isimleri konuşmanın hiç doğru olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bir açıklama yada fiili bir durum olmadığı sürece bu konular hakkında açıklama yapmanın gerekli olmadığını düşünüyorum” şeklinde konuştu. Mahir Ünal, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.