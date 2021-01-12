Mahpeyker Sultan Kız Yurdu hizmete açıldı

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı 584 kapasiteli Mahpeyker Sultan Kız Yurdu binası tamamlanarak öğrencilerin hizmetine açıldı.

Konuralp mevkiinde Kız Yurdu olarak hizmet verecek olan yurdun öğrenci odaları 3 kişilik. Odada; 3 yatak, 3 kişilik çalışma bandı, banyo, tuvalet ve kişiye özel dolaplar bulunmakta. Yurtta Konferans salonu, etüt odaları, basketbol sahası ve engelli odaları mevcut. Ayrıca Gri Su geri kazanım sistemi ile yüzde 80 oranında su tasarrufu sağlayacak.

Toplam yatırım bedelinin 6.6 Milyon TL olduğu Mahpeyker Sultan Kız Yurdu'nda 192 normal, 4 engelli oda ile toplamda 196 oda bulunmakta olup 584 genel kapasiteye sahip.