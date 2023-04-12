Mahsur kalan engelli birey böyle kurtarıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de kapısı açılmayan engelli birey evde mahsur kaldı. Kapının kırılarak açılmasının tek seçenek olduğu düşünülürken, itfaiye personeli hem engelli bireyin hem de vatandaşların talebi üzerine kapıyı kırmadan açtı.

Olay, Kiremitocağı Mahallesi 681 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, engelli birey K.K., akşam saatlerinde evine gelip kapısını kilitledi. Sabah saatlerinde evinden çıkmak isteyen K.K., kapının açılmadığını fark edince komşularından yardım istedi. Kapının açılmadığını fark eden komşuları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, polis ekiplerinden yardım isteyerek, kapının kırılacağını belirtti. Hem engelli birey hem de komşuları kapının kırılmasını istemeyince, itfaiye personelleri farklı şekillerde kapıyı açmaya çalıştı. Bir süre kapıyı açmaya çalışan ekipler, son çare olarak menteşeleri söktü. Kapıyı kırmayan itfaiye ekiplerine teşekkür eden vatandaşlar, "Allah sizden bin kere razı olsun. Helal olsun, ne güzel çıkardınız kapıyı" dedi.