Maket polis araçlarından sonra maket polisler görev başında

DÜZCE(İHA) – Düzce'de sürücülerin trafik ihlali yapmasını engellemek için kentin önemli noktalarına yerleştirilen trafik polisi aracının maketinin yanına maket polisler yerleştirildi.

Düzce'de kazaların yoğun yaşandığı noktalar polis ekipleri tarafından maket polis araçları konuldu. Karayollarına yerleştirilen maket polis araçlarının yanına bu kez maket trafik polisleriyle konularak sürücüler üzerindeki denetim hissi artırılacak ve trafik güvenliği üst düzeye taşınacak.

Düzce D-100 karayolu Çilimli kavşağında konulan polis maketinde ise vatandaşlar tarafından takılan maske ise ilginç görüntü oluşturdu.