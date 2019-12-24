Malezya'dan Düzce Üniversitesi'nin ihtisaslaşma faaliyetlerine ortak proje

Düzce Üniversitesi'nin ihtisaslaşma süreci kapsamında iş birliği sözleşmesi imzaladığı Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamzah Mohamad Salleh, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü'nün davetlisi olarak Düzce Üniversitesi'nin ilgili birimlerini ziyaret etti.

Düzce Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi ve Kaynaşlı MYO ziyaretleri sonrası Rektör Danışmanı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş'ı da makamında ziyaret eden Salleh, ihtisaslaşma ekibiyle yaptığı toplantıda ortak yürütülecek proje önerilerini sundu. Toplantıda, iki üniversite arasında öğrenci ve personel değişim programları da müzakere edildi.

Profesör Salleh, üyesi bulunduğu Uluslararası Helal Araştırma ve Eğitim Enstitüsündeki diğer akademisyenlerle birlikte 2020 yılında Düzce Üniversitesi ile Helal Gıda konusunda yürütülecek iş birlikleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Özellikle Helal Gıda Sertifikasyonu konusunda DÜBİT ile yürütülecek ortak çalışmalar hakkında sunum yaptı.