Mama kapları çöp kutusu değildir

Düzce Belediyesi tarafından şehrin bazı noktalarına konulan ve sokak hayvanlarının özellikle soğuk havalarda aç kalmamasını amaçlayan mama kaplarına atılan çöpler çevredekilerin tepkisini çekti. Sokak hayvanlarının soğuk havalarda aç ve susuz kalmaması için konulan kaplara çöp atılmasına ilişkin bir açıklama yapan Veteriner İşleri Müdürlüğü “kış aylarında aç kalan sokaktaki dostlarımız hem saldırganlaşmakta hem de zor şartlar altında kaçınılmaz sonla karşı karşıya kalabilmektedir. Sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin olumsuz koşullardan etkilenmemesi için şehir merkezinde konumlandırdığımız mama ve su kaplarımız bazı duyarsız vatandaşların yanlış kullanımına maruz kalmıştır. Amacı dışında kullanılan mama ve su kaplarının temizliği yapıldığı halde kısa sürede yine çöp ve benzeri maddelerin atıldığı tespit edilmektedir. Değerli vatandaşlarımızın sokak hayvanlarının beslenmesi amacıyla kullanılan bu kapların kullanımına dikkat etmelerini rica eder, duyarlı halkımıza teşekkür ederiz” şeklinde ifadelere yer verdi. Ekipler sık sık kontrolü yapılan mama ve su kaplarında yalnızca sokak hayvanlarının faydalanabileceği yiyeceklerin konulması konusunda da uyarıda bulundu.