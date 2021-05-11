Mandalar çamura yatmaya başladı

Manda üreticisi ve yetiştiricisi Murat Yılmaz, “Mandalar sıcağa çok hassas. Bu yüzden çamura yatarlar. Manda sütü ile astım hastalarına ilaç yapılıyor ve şifa verdiği söyleniyor” dedi.

Havaların ısınması ile birlikte hayvan yetiştiricileri de hayvanlarını meralara salmaya başladı. Düzce'nin Bahçeköy, Paşakonağı ve Yenitaşköprü köylerinde yoğunlukla bulunan mandalarda meralara salındı. Meralarda önce nehirlere giren mandalar, daha sonra serinlemek için çamura yatıyor. Çamurda dış parazitlerden korunduklarını belirten Manda üreticisi ve yetiştiricisi Murat Yılmaz, “Manda'nın en çok sevdiği havalardayız. Mandalarımız gördüğünüz gibi yatıyor. Manda suyu ve çamuru çok sever. Özellikle böyle yazın sıcak havalarda çamurda ve suda yatmayı çok sever. Manda genetik olarak doğası gereği doğa hayvanı olduğu için bir nevi bufalo ile aynı ırk üzerindedir. Sıcağa karşı çok hassastır aşırı sıcağı sevmez. Bu yüzden bilhassa suyu ve çamuru çok sever. Genellikle sıcak havalarda çamur bulursa çamura girer. Çamur bulamadığı zamanlarda ise suya yatarlar. Çamur mandanın kendi sağlığı için dış parazit dediğimiz olaydan korunmak için girerler. Ona da bir faydası oluyor” ifadelerini kullandı.

“Manda sütü astım hastalığına iyi geliyor”

Çiftçilere manda üretimi ve yetiştirilmesi konusunda tavsiyelerde bulunan Yılmaz, manda sütünün şifa dağıttığını astım hastalığına iyi geldiğini belirtti. Yılmaz, “ Manda sevdiğim bir hayvan ırk olarak. Sahibine karşı çok bağlı sadakat olarak ben şimdi mandaların içine gideyim. Hiç biri yerinden oynamaz. Gider okşar severim. Yabancı biri gittiği zaman ise tepki verir ve kaçmaya başlar. Çok cana yakın sığırdan daha cana yakın bir hayvandır ve süt olayı var. Diğer süte göre çok fark var. Bugün manda bir sığır kadar süt vermez. Fakat çok kaliteli bir sütü vardır. Astım hastalığı için gelirler bizden süt alırlar. Astım hastalığı için ilaç yapmak için gelirler süt alırlar. Nefes darlığı için iyi geldiğini söylüyorlar. Kullananlar memnunlar” şeklinde konuştu.

“Manda sütünün kilosu 12-15 lira”

Manda yetiştirilmesi konusunda Devletin ciddi destek verdiğini belirten Manda yetiştiricisi ve üreticisi Murat Yılmaz, manda sütünün kilosunun ise 12 ila 15 lira arasında satıldığını belirtti. Yılmaz sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “ Devletimiz yeterince manda ile ilgili destek veriyor bize. Düzce'de birde halk elinde ıslah projemiz var. Biz ıslah projesine de dahiliz. Allah razı olsun memnunuz devlet manda ile alakalı elinden ne geliyorsa bizleri destekliyor. Manda sütünü biz gerek vatandaşa perakende de veriyoruz gerekse İstanbul'a toptan gönderiyoruz. İstanbul'da bu konu ile ilgili firmamız var. Toptan buradan gelip sütümüzü alıp götürüyorlar. Şu anda manda sütünün toptanda kilosu 10 lira. Perakende fiyatı ise 12-13 lira arasında değişiyor. 15 liraya verenlerde var. Normal sütten tabii ki pahallı. Ama manda sığır kadar süt vermez. Bizim Düzce'de bir manda dan ortalama 5 kilo süt alıyoruz. Bu hepsine mahsus değil 4 kilo veren oluyor 3 kilo veren oluyor. 1 kilo süt veren bile manda var.”