Mantardan 29 kişi zehirlendi, 2 kişi hayatını kaybetti

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yağışların başlaması ve mantarların çıkmasıyla birlikte 29 kişi zehirlendi, 2 kişi ise hayatını kaybetti. Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, zehirli bir mantarın tüm aileyi zehirleyebileceğini belirterek doğa kendiliğinden yetişen mantardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

Yağışların başlamasıyla doğada kendiliğinden yetişen mantarlar zehirlemeye, hatta ölümlere yol açmaya devam ediyor. Yurdun dört bir yanında mantar zehirlenmesi şikayetiyle vatandaşlar hastanelere başvuruyor. Düzce'de de son iki ayda mantardan zehirlenen kişi sayısı 29'a yükselirken, 2 kişi hayatını kaybetti.

Zehirli mantarın karaciğer yetmezliğine neden olduğunu belirterek, organ nakli yapılmadan kurtuluşun zor olduğunu söyleyen Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “Sonbahar ve ilkbahar aylarında havaların yağmurlu geçmesiyle mantarlar çıkmaya başladı. Vatandaşlar da doğada kendiliğinden çıkan mantarları toplayıp tüketiyorlar. Bundan dolayı da mantar zehirlenme vakalarımız artıyor. Geçen ay 23 mantar zehirlenmesi vakamız olmuştu. Bu ay da 6 tane mantar zehirlenmesi vakamız oldu. Ne yazık ki bu vakalardan iki tanesi hayatını kaybetti. Mantar zehirlenmesinden dolayı 1 hastamızda da karaciğer yetmezliği geliştiği için nakil bekliyor. Özellikle doğadaki mantarların hangisi zehirli hangisi zehirli değil bunları ayırt etmek oldukça zor. 1 tane bile zehirli mantarın yemeğin içinde bulunması herkesi zehirleyebilir. O yüzden mümkün olduğunca doğadaki bilmediğimiz mantarları tüketmemek gerekiyor. Vatandaşlarımızın doğada kendiliğinden yetişen mantarlardan uzak durmalarını rica ediyoruz” dedi.

Ayrıca yetkililer, Ulusal Zehir Danışma Merkezinin zehirlenme konusunda 7/24 kesintisiz hizmet sunduğunu, ihtiyaç halinde bilgi almak isteyen vatandaşların 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayabileceklerini bildirdi.