Maraton tribünün çatı makasları tamamlandı

18 Temmuz Stadyumundan taşınan maraton tribünün montajı hızla devam ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün şehrin güneyi ve kuzeyi olmak üzere iki adet stat yapımı projesinde çalışmalar hızla ilerliyor. Şehrin güneyinde kurulacak olan spor kampüsünün bir bölümü olan Düzcespor'un da ana stadyum yapılana kadar maçlarını oynayacağı yedek stadyumda çalışmalar sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda 18 Temmuz stadyumundan taşınan maraton tribünün montaj çalışmalarında tribün çatı makasları ve 3 tribünün duvar örme işlemleri tamamlandı.

Faruk Özlü'nün spor şehri Düzce sloganı ile başlattığı Şıralık kampüsünde yedek stat çalışmaları devam ederken, bir yandan da Kuzey Çevre Yolu üzerinde bulunan ana stat alanında zemin iyileştirme çalışmaları sürüyor.

Güney kampüsü olarak bilinen Şıralık bölgesindeki yedek stat çalışmaları dahilinde maraton tribünün montaj işlemleri devam ediyor. Tribünün kolon, makas, iç basamak taşıyıcıları, korkuluk ve yürüme yolu imalatları tamamlandı.

Şehrin güneyinde, 140 dönüm arazi üzerinde yeni bir spor kampüsü inşa edildiğini açıklayan Özlü; "Düzcespor'un ana stadı yapılıncaya kadar maçlarını oynayacağı yedek stadı barındıran bir kampüs inşa ediyoruz. Burada kapalı spor salonu, yüzme havuzu, yedek stat ve antrenman sahaları bulunacak. İnsanlar buraya geldiklerinde, yürüyüş yapacak, yüzecek, farklı spor branşlarını deneyimleyebilecek. Bir yandan yedek stadımız yapılırken bir yandan da Kuzey çevre yolu üzerinde bulunan ana stadımızın zemin dolgu işlemlerini sürdürüyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında Düzce'nin hem Kuzeyinde hem de Güneyinde iki adet spor kampüsü olacak" şeklinde konuştu.