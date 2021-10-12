Marketlerde satılan hazır sirkelere kızınca kendi sirkesini yaptı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de marketlerde satılan sirkelerin, fabrika ortamında tamamen fermantasyondan uzak yapılmasından rahatsız olan Mehmet Ali Çelik, dağlardan topladığı meyvelerden kendi sirkesini yapmaya başladı. İçilebilir, doğal sirke hazırlayan Çelik, yapmak isteyenlere de işin püf noktalarını anlattı.

Korona virüs sürecinde uzmanların hem el ve vücut hijyeni, hem de ortam hijyeni sağlamak için önerdiği sirkeyi, marketlerden alarak kullanan, ancak fabrika ortamında meyve nektarları kullanılarak yapıldığı için fermante olmadan raflara konulmasından etkilenen Mehmet Ali Çelik, kendi sirkesini üretmeye başladı. Doğadan topladığı ilaçsız organik meyveleri temizleyerek, sirke yapımına hazır hale getiren Çelik, doğal fermante sirkeyi hem hijyen için, hem de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için kullanıyor.

Evde sirke hazırlamanın püf noktaları

Evde sirke yapımının basit bir işlem olduğunu söyleyen Çelik, "Elma, armut, alıç, erik sirkesine, pekmezine kadar birçok şey yapıyoruz. Zor değil ancak doğal, ilaçsız, tamamen organik ürüne ulaşmamız lazım. Bu kapsamda bölgemizdeki dağlık bölgelerdeki ilaçsız meyvelere ulaşıyoruz. Bu ürünleri bulup topladıktan sonra temizliyoruz. Sanki yenecekmiş gibi ayırıp, kesilerek içindeki çürüklerin ayıklanması gerekiyor. Sonrasında ayrılan mahsul sirkeleme sürecine giriyor. Sirke mayalanması süreci yaklaşık 3 ay kadar sürüyor. Bu süreçlerin her gün sabah akşam takip edilmesi gerekiyor" dedi.

"Doğal sirkenin faydaları saymakla bitmez"

Çelik, doğal sirkenin saymakla bitmeyecek faydaları olduğunu ifade ederek, mikroplara karşı vücut direncini artırmada en ideal içeceğin doğal sirke olduğunu dile getirdi. Pandemi döneminden önce sirke ile ilgili bazı araştırmalar yaptığını anlatan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Korona virüs başladıktan sonra sirkenin vücudu güçlendirme, karaciğeri besleme, mikroba karşı vücudun direncini artırma gibi faydalarını da gördük. Bu gördüklerimiz, yaşadıklarımızdan sonra sirkeyi daha da geliştirip evimizde bu şekilde eşimize, dostumuza da hediye edecek şekilde yapmaya karar verdik ve doğal meyvelerden yapmanın daha doğru olduğunu gördük. İçilebilir tamamen doğal sirke yapıyoruz"

"Doğal sirke ile fabrikasyon sirke arasındaki fark kolaylıkla anlaşılabilir"

Marketlerdeki sirkelerle doğal sirkeler arasındaki farkları da anlatan Mehmet Ali Çelik, "Aralarındaki farklılıklar çok rahat anlaşılabilir. Piyasada olan sirkelerin asit oranları yüksektir. Fermantasyon söz konusu değildir. Bizim yaptığımız sirkeler dedelerimizin, ninelerimizin yapmış olduğu geleneklere uygun olarak yapılan sirkedir. Sirke tamamen kendi kendine fermante olmakta, mayası kendi içinde ve tamamen doğal olarak üretiliyor. İçine herhangi bir katkı maddesi katmıyoruz. Sirke kesinlikle içilebilir. Doğal sirkenin içindeki mayalanma, fermantasyon işlemi doğal bakterilerden oluştuğu için probiyotik dengesini sağlayan kaynaktır. Piyasada bulunan sirkeler genellikle asit oranları fazla olduğu için sadece salatalarda kullanılan madde gibi anlaşılıyor. Burada sıkıntı fabrikasyon sirkeler meyve nektarları kullanılarak yapılıyor ama evde yapılan sirkelerde meyvenin tamamen kendi özü, fosasıyla birlikte kullanılır. Bu nedenle de çok rahatlıkla içilebilir. Mide rahatsızlığı olan insanlar bile doğal sirkeyi içebilir. Oysa ki "mide rahatsızlığı olan insanlar sirke içemez" diye düşünülür. Bu düşüncenin aksine mide rahatsızlığı olanlar doğal sirkeyi rahatlıkla kullanabilirler" diye konuştu.