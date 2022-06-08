Markette yapılan kontrolde çok sayıda tarihi geçmiş ürün ele geçirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de zabıta ekipleri tarafından bir markete yapılan denetimde, çok sayıda tarihi geçmiş ürün ele geçirildi. Markete cezai işlem uygulanırken, tarihi geçmiş ürünler ise imha edildi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'ndeki bir markete denetim yaptı. Denetimde ekipler, raflardaki bazı ürünlerin son kullanma tarihinin geçtiğini tespit etti. Son kullanma tarihi geçen çok sayıda ürüne el koyan zabıta ekipleri, Tarım İl Müdürlüğü'ne de bilgi verdi. Markete cezai işlem uygulanırken, ürünler ise imha edildi.