İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marmara bölge birincisi Düzce'den

ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın "Marmara Bölge Finali" yapıldı.

ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın "Marmara Bölge Finali" yapıldı. Yarışmada bölge birincisi Düzce'den Ayşe Sümeyye Keskin oldu.


Koronavirüs tedbirleri kapsamında çevrimiçi gerçekleştirilen bölge finalinde, illerinde birinci olan hafızlar, bölge birinciliği için ter döktü. Komisyon üyelerinin değerlendirmesi sonucu yarışmaya Düzce'yi temsilen katılan 15 Temmuz Kız Kur'an Kursu öğrencisi Ayşe Sümeyye Keskin birinci oldu. Bölge birincisi olan Keskin, 31 Mart 2021 tarihinde düzenlenecek Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.