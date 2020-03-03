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Mart ayı ilk toplantısı gerçekleştirildi

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi, 2020 yılı mart ayı ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

İlçeye faydalı olacak çalışmalar için ortak kararlar alındı.


İlçede çalışmaları aralıksız sürdüren Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, mart ayında yapılacak çalışmalar için 2020 yılı mart ayı Belediye Meclis toplantısını gerçekleştirdi. Kaynaşlı'ya fayda sağlayacak konularla ilgili yapılan meclis toplantısında kararlar alındı. İlçede yapılacak çalışmalar için meclis üyelerinin ortak karar alması nedeni ile mutlu olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Birol Şahin; “ Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Mart ayında ilçede gerçekleştireceğimiz alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızda ortak karar aldık. İlçemizde güzel çalışmalar yapacağız. Bir yandan borç ödeyip bir yandan hizmet üreteceğiz' dedi.

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