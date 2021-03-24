İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mart ayında lapa lapa kar yağışı sürüyor

Düzce’de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırdı.

Düzce'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırdı. Kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye ulaştığı kent merkezinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.


Düzce kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini arttırdı. Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi bulurken yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye vardı. Hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düşerken, kent merkezinde park ve bahçeler beyaza büründü. Boş cadde ve sokaklar yağan kar yağışı ile ayrı bir güzelliğe büründü. Kar yağışının yerine yağmura bırakması bekleniyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.