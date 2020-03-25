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Mart karı ekipleri hareketlendirdi

DÜZCE(İHA) – ? Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri mart ayında yüksek kesimlere yağan kar sonrasında yaban hayata yemleme çalışması gerçekleştirdi.


Geçtiğimiz hafta Düzce ve çevresinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı yer yer 40 santimetreyi buldu. Bu durumda yaban hayatta yaşayan hayvanların yem bulma konusunda sorun oluşturabileceği ihtimaline karşılık Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipler yüksek kesimlerde yemleme çalışması gerçekleştirdi. Kaynaşlı ve Gölyaka'nın yüksek kesimlerinde yaban hayatın yem bulma ihtiyacını ortadan kaldırmak için belli başlı noktalara saman dağıtımı yaptıklarını dile getiren Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek: ‘ Mart ayında yağan kar sonrasında yaban hayatı unutmadık. Bu hayvanlar yem bulamadıkları zaman yerleşim birimlerine inebiliyorlar. Bunu ortadan kaldırmak için Kaynaşlı ve Gölyaka'da yemleme çalışması yaptık' dedi.

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