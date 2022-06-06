Masa Tenisinde Düzce Barosu şampiyon oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Bahçeşehir Spor Salonu'nda kuruluşlar ve kurumlar arası masa tenisi turnuvası yapıldı. Turnuvanın şampiyonu Düzce Barosu oldu.

Bahçeşehir Spor Salonu'nda Kuruluşlar ve Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvasında 16 takım ve 64 sporcu mücadele etti. Turnuva sonucunda Düzce Barosu birinci, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ikinci, Düzce Sağlam Oto Expertiz üçüncü ve Düzce Üniversitesi dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru verdi.