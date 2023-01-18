Masa tenisinde şampiyonlar belirlendi

Erkek ve kadınlar kategorisinde şampiyonlar nefes kesen finallerde belli oldu.

Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı yurtlarda sosyal aktivitelerin arttırılması için gerçekleştirilen masa tenisi turnuvasının finalleri gerçekleştirildi. Erkekler ve kadınlar kategorisinde finallere kalmayı başaran sporcular kıyasıya mücadele ederek şampiyon olmak için yarıştı.

Erkeklerde birinciliği Semih Çivi, ikinciliği Sefa Tektaş, üçüncülüğü Nurullah Akkuş ve dördüncülüğü Furkan Çelik aldı.

Kadınlarda ise Kübra Korkut birinciliği, İnci Düşün ikinciliği, Rabia Coşgun üçüncülüğü ve Tuğba Kanlıel dördüncülüğü elde etti. Sporcuların ödüllerini Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı verirken başarıların daim olmasını diledi.