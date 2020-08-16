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Maske dağıtımı tüm hızı ile devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, Kültür Merkezinde bulunan maske üretim tesislerinde ürettiği maskeleri vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor.


Korona virüs salgını nedeni ile vatandaşların en büyük ihtiyaçlarından biri olan maske için, Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde maske üretim tesisi oluşturdu. Personel ve gönüllülerin katılımı ile tesislerde üretilen maskeler vatandaşlara ulaştırılmaya devam ediyor. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında özellikle Pazar alanlarında vatandaşlara maske dağıtımı yapılırken, şehir merkezinde de dağıtımlar devam ediyor.

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