İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maskeler ultraviyole ışınları ile sterilize ediliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Halk Eğitim Merkezi, okullarda kullanılacak maske üretimini aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Üretilen maskeler Ultraviyole ışınları ile sterilize edilmesinin ardından paketlenerek okullara gönderiliyor.


Korona virüs salgını sonrasında harekete geçen Düzce Halk Eğitim Merkezi binlerce maske üreterek Düzcelilere dağıtımını gerçekleştirdi. Merkez pazartesi günü başlayacak eğitim öğretim süreci öncesinde okullarda kullanılacak olan maskelerin de üretimini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Maskeler, ultraviyole ışınlarıyla ve kimyasallarla oluşturulan hijyenik ortamda bekletilerek sterilize edildikten sonra paketleniyor. Öğretmenlerin ve il müdürlüğünün aldığı kumaşlarla maske üretime devam edilirken, maske dikimine kadrolu öğretmenler, şoförler, usta öğreticilerde katılım sağlıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.