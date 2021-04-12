Matematik ile sanat ilişkisi anlatıldı

Programda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burçak Boz Yaman, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Sanatı; bir duygu, tasarı ve güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün oluşturucu şeklinde tanımlayan Doç. Dr. Burçak Boz Yaman, Matematik ile sanat ilişkisini yorumladı. Matematikçi olmakla Matematik Eğitmeni olmanın farklı anlamları olduğunu söyleyen davetli konuşmacı, Matematikçinin en büyük kaygısının teorem ortaya atmak olduğunu, Matematik Eğitmeninin ise öznesinin birey olduğunu, o insanın Matematiği nasıl öğreneceği kaygısı taşıdığını sözlerine ekledi. Matematik eğitiminde yeni yaklaşımlar, ilişkilendirme ve duyuşsal boyutun önemine de değinen Doç. Dr. Burçak Boz Yaman, sanatın Matematikte kullanımıyla ilgili örnekler vererek, uyguladıkları derslerden kesitler sundu.