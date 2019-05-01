Materyal tasarım yarışmasında ödül kazandı

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 142 materyal birbiriyle yarıştı. Fen eğitimi alanında 10 materyal ile katılım yapan Düzce Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencilerinin 3 materyali, ödüle layık görüldü. Birbirinden güzel materyallerin sergilendiği etkinlikte Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencileri, başarılı materyalleri ve sunumları ile katılımcılardan tam not aldı. Ayrıca kendi alanlarında farklı materyalleri de görme imkanı bulan öğrenciler, önemli bir deneyim kazanmış oldu.

Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu'na da katılan Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Genç ve lisans öğrencileri Seda Söğüt ile Sena Albayrak “Mobil Öğrenme” üzerine bildiri sunumu gerçekleştirdi.

Başarı ile gerçekleştirilen sergi ve sempozyum, öğretmen adaylarına meslek hayatları için farklı bir bakış açısı kazandırmış oldu.