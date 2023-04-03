Meclis 34 gündem maddesini görüştü

Düzce Belediye Meclisi 2023 yılı Nisan ayı toplantıları başladı. 34 gündem maddesinin görüşüldüğü ilk birleşimde önümüzdeki bir yıl süresince komisyonlarda görev alacak üyelerin seçimi de gerçekleştirildi.

Mart ayı meclis tutanak özetinin oylanmasının ardından geçilen toplantıda Encümen Üyeliğine İlknur Bahar, İlknur Yıldırım Acar ve Burak Coşkun seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonuna Bayram Ali Kubilay, Leyla Ağan, Güler Güneş, Hüseyin Çifçi ve Ender Çakar. İmar Komisyonuna Nurullah Yıldız, Erdem Akalın, Mustafa Bilgin, Ömer Ardahan ve Erkan Dinçer yer aldı. 5 yıllık İmar Programı Komisyonu üyeleri ise Hasan Küçük, İlknur Bahar, Ahmet Çalışkan, Ayhan Seyyar ve Erkan Dinçer oldu. Hukuk Komisyonuna ise Güler Güneş, İlknur Yıldırım Acar, Burak Coşkun, Emre Güleç ve Ayhan Cicü seçildi.

Belediye iştirak şirketlerinin yeni yönetimlerine de yetkileri meclis tarafından verildi.

34 gündem maddesinin görüşüldüğü Nisan ayı birinci oturumu, 6 Nisan Perşembe günü saat 14.00'de toplanmak üzere sona erdi.