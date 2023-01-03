Meclis ilk toplantıda 29 gündem maddesi görüşüldü

Meclisin ilk toplantısında 29 gündem maddesi görüşülerek komisyonlara havale edildi.

Düzce Belediyesi Meclisi Ocak ayı toplantıları başladı. Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli Başkanlığında gerçekleştirilen ilk toplantıda 29 gündem maddesi görüşüldü. Toplantının açılışında ilk olarak Hüdaver Gösterişli tarafından meclis üyelerine, belediye birimlerinin 2022 yılında gerçekleştirdiği çalışmalara yönelik bilgilendirmede bulunuldu.

Ardından geçilen gündem maddelerinde ilk olarak 2022 yılının gelir-giderleri ile hesap işlemlerinin denetimi için üye seçimine gidildi. Yapılan oylama sonucunda Erdem Akalın, Bayram Ali Kubilay, Nurullah Yıldız, Ayhan Cicu ve Erdoğan Kefeli denetim kurulu üyeliğine seçildi.

Ardından, sözleşmeli personellerin ücret belirlemesi, Zabıta ve İtfaiye personelinin 2023 yılı fazla mesai ücretleri, hafriyat döküm ücret kalemlerinde değişiklik ve belediye emir ve yasakları uygulama yönetmeliği, Asar Deresi ve çevresi yenileme projesi yapım işi kredi talebi, Aziziye Mahallesi Pazaryeri alanı yapım işi için kredi talepleri meclis üyelerince görüşülmesinin ardından komisyonlara havale edildi.

Toplantı, imar taleplerinin görüşülerek imar komisyonuna havale edilmesiyle sona erdi.