Meclis önemli kararları görüştü ve karara bağladı

Meclis Başkanvekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında gerçekleştirilen toplantı da komisyon ve encümene havale edilen 30 gündem maddesi karara bağlandı.

Düzce Belediyesi Haziran ayı meclis toplantılarının ikincisi, encümen ve komisyonlara havale edilen 30 gündem maddesinin karara bağlanması ile sona erdi.

Haziran ayı ikinci oturumunda, bir önceki meclis toplantı tutanak özetinin oylanmasının ardından komisyonlara havale edilen gündem maddelerine geçildi. Komisyonlarda görüşülen ek ödenek, norm kadro değişikliği, çalışma yönetmeliği, tarife değişikliği, belediye yetki alanı içerisindeki ilan ve reklam faaliyetlerinden alınacak ilan ve reklam vergisi ile asma tahsis ücret tarifesi, faaliyet alanı eklenmesi, ek ödenek konulması, mehter, bando, şehir tiyatroları ile Ayşe Taş sanat akademisi ücret belirlenmesi ile Bahçeşehir Yönetim ve Site Hizmetleri A.Ş. sermaye artırımı ve elektrikli kara taşıtı alınması maddeleri meclis üyelerince kabul edildi.

Haziran ayı meclis toplantıları 2. Oturumu kalan gündem maddelerinin görüşülmesi ile tamamlandı. Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından bir sonraki toplantının 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 19.00 da yapılmasına karar verilerek birleşime son verildi.