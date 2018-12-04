Medeniyetimizin ve kültürümüzün Şairi Yahya Kemal

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen “Bütünüyle Yahya Kemal” başlıklı program, İstiklal Konferans Salonu'nda geçekleştirildi.

Konferansa; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akkuş, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Yetiş, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Recai Özcan, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, bu tarz etkinliklerin öğrenciler için çok önemli fırsat eğitimi olduğunu söyleyerek Yahya Kemal hakkında değerli bilgilerini paylaşacak olan Prof. Dr. Kazım Yetiş'e ve programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmasının sonrasında Düzce Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri Yahya Kemal'in şiirlerini seslendirdi. Öğrencilerin edebi performansı beğeniyle takip edildi. Prof. Dr. Kazım Yetiş'in biyografisinin paylaşılmasının ardından programın konferans bölümüne geçildi.

Sözlerine Yahya Kemal'in hayatını anlatarak başlayan Prof. Dr. Kazım Yetiş, O'nun edebi kişiliği ve sosyal hayatıyla ilgili önemli bilgiler aktardı. Yahya Kemal'in annesinin söylediği “Hayatta iki şeyi seveceksin dinini ve devletini.” sözünü örnek alan değerli şairin, bu iki unsurla hiç çatışmadığını ifade etti.

Yahya Kemal'in şiiri gerçek yerine oturttuğunu söyleyen Prof. Dr. Kazım Yetiş, O'nun medeniyetimizin ve kültürümüzün şiirlerini yazdığını dile getirdi. Türk milletinin tarihini Yahya Kemal sayesinde keşfettiğine işaret eden davetli konuşmacı, şiirlerinin tamamında kültürümüzün izlerinin yer aldığını sözlerine ekledi. Ülkemizde ilk defa Yahya Kemal için enstitü kurulduğunu ifade eden Prof. Dr. Kazım Yetiş, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak konferansını sonlandırdı.

“Bütünüyle Yahya Kemal” başlıklı konferans, Prof. Dr. Kazım Yetiş ve öğrencilere teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.