Mehmet Ali başkanlık koltuğuna oturdu

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay başkanlık koltuğunu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kendisini ziyaret eden Mehmet Ali'ye bıraktı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Bu özel günde Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay da kendisini ziyaret eden Hürriyet Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi bedensel engelli Mehmet Ali ile bir araya geldi. Başkanlık koltuğunu Mehmet Ali'ye bırakan Başkan Ay, Başkan Yardımcıları Özgür Sağlam ve Elif Sezer Cebar ile birlikte onun talep ve isteklerini dinledi. Engelliler için daha fazla imkan oluşturulmasını isteyen Mehmet Ali “Düzce'de yollar daha güzel olsun. Örneğin kaldırımlar bizim için büyük sorun. Evimizin önüne arabalar yaklaşamıyor. Ben zaman zaman rahatsızlanıyorum. Ambulansın beni kolaylıkla alabilmesi lazım. Başkanımızdan bunları istiyorum. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.