Mehmet Yiğit konseri ile etkinlikler başladı

Birbirinden genç ve değerli hafızlardan oluşan ekip, söyledikleri ilahilerle izleyicilere duygulu anlar yaşatırken, Sema gösterileriyle programa renk kattılar. Her yıl olduğu gibi bu yılda Düzce Belediyesi tarafından Anıtpark Meydanında kurulan Ramazan Sokağına ilgi oldukça yoğun oluyor.

Düzce Belediyesi Kültür işleri Müdürlüğünün düzenlediği ve Geleneksel hale gelen Ramazan Etkinlikleri kapsamında devam eden Ramazan Sokağına vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. İftar sonrasında vatandaşların uğrak yeri haline gelen Ramazan Sokağındaki çocuklar için eğlence alanı, çay kahve evleri, el sanatları, yiyecek ve içecek stantları bulunuyor. Ramazan ayı sonuna kadar devam edecek olan Ramazan Sokağında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.