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Mektup yazan miniklere vali amcaları sürpriz yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay’a mektup yazarak istek ve taleplerde bulunan çocukları evlerinde ziyaret etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay'a mektup yazarak istek ve taleplerde bulunan çocukları evlerinde ziyaret etti. Karşılarında vali amcalarını gören minikler ve aileleri büyük mutluluk yaşadı.


Vali Cevdet Atay'a sorunlarını, ihtiyaçlarını, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen çocuklar mektup yazdı. Geçtiğimiz aylarda miniklerin mektuplarını okuyan Vali Atay, vakit kaybetmeden kendisine mektup yazan minikleri evlerinde ziyaret etti. Hem talep ettiklerini verdi hem de miniklerle ve aileleriyle sohbet etti. Vali amcalarını karşılarında gören minikler ve aileleri büyük mutluluk yaşadı. Vali Cevdet Atay'ın bu ziyaretleri sık sık yapacağı da öğrenildi.

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