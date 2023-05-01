Melen Çayı Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapacak

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesi Melen Çayında bu yıl yapılması planlanan Türkiye Rafting Şampiyonası için Kaymakam Bilal Doğan, Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu toplantı yaptı.

Melen Çayı bu yıl renkli görüntülere sahne olacak. İstanbul ile Ankara'nın ortasında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan rafting turizmi ve yeni sezonu başladı.

Cumayeri Kaymakamı Bilal Doğan, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, rafting tesisleri yetkilileriyle bir araya gelerek Rafting Turizmi ve yeni sezonda İlçede yapılması planlanan Rafting Türkiye Şampiyonası ile alakalı istişarede bulundular.

Başkan Koloğlu, toplantının çok verimli geçtiğini belirterek “Bu yaz Melen Çayı cıvıl cıvıl olacak” dedi.