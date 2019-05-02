Melen çayında selde kurtarma tatbikatı yapıldı

Tatbikatta, kazazede suda karşıdan karşıya geçirildi, ters dönen bota binmeye çalışıldı.

Düzce Belediyesi önderliğinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğretim üyeleri ile öğrencileri ve Düzce'de gönüllü olarak çalışan DAKE ekipleri su üstü arama kurtarma tatbikatı yaptı. Tatbikatta sudan kazazede çıkarma, kazazedeyi bota çekme, bot kurtarma eğitimi, ters dönen rafting botunu düzeltim çıkma eğitimleri yapıldı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü su altı arama kurtarmada görevli Özgür Dinç, “5 ekibin katılımının sağlandığı su üstü arama kurtarma tatbikatı düzenledik. Bu eğitimlere katılan arkadaşlarımız zaten su altı kurtarma ekibindeler. Cankurtaran oldukları için eğitimler gayet verimli geçiyor. Olası kazalara karşı, su kazaları, su üstü ve altı kazalarına karşı, sel ve su baskınlarına karşı bu tatbikatı gerçekleştirdik. Bugün sudan kazazede çıkarma eğitimi yaptık. Kazazedeyi bota çekme, bot kurtarma, ters dönen rafting botunu kurtarma ve düzeltme eğitimleri, karşıdan karşıya hat çektik. Kurtarma ve sel hattı kurduk. Bu hatta da sedye ile kazazede kurtarma, mahsur kalan vatandaşların tahliyesi çalışması yaptık. Bölge çapında ortak bir tatbikat oldu. Olası kazalara karşı hazırlıklı olmak için gerçekleştirdiğimiz tatbikatımız gayet verimli geçti” diye konuştu.

Görevliler bu tür tatbikatlar zaman zaman süreceğini bildirdiler.