Melen su park bahar mevsimine hazırlanıyor

Hava şartlarının iyileşmesiyle birlikte çocuklarıyla birlikte Parklara koşan Düzceliler için tüm parklar için Düzce Belediyesi harekete geçti. Düzceli vatandaşların uğrak yerlerinden biri olan Melen Su Park da bahar mevsimine hazırlanmaya başladı.

Düzce Belediyesi birimleri, Melen Su Parkın temizlik, park onarım ve bitkilendirilmesi gibi çalışmalarını aksatmadan yaparak vatandaşların nezih bir parkta dinlenmelerini sağlıyor. Özellikle Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, parkın her bir köşesini tertemiz yapmak için her gün mesai harcıyor. Ekipler, vatandaşların piknik yapacağı kamelyaları ve spor alanlarını tertemiz yaparken ihtiyaçların karşılanacağı tuvalet ve abdesthaneleri de yıkayarak kullanıma hazır hale getiriyor.

Trafik eğitim parkuru ilgi görüyor

Melen Su Park içerisinde geçtiğimiz yıl yapımı tamamlanan genç ve çocukların trafik eğitimlerini uygulamalı olarak alabileceği trafik eğitim parkuru da ilgi görüyor. Melen Su parka gelen vatandaşlar trafik eğitim parkurunda çocuklarıyla hem eğleniyor hem de trafik kurallarını öğretiyor. Öte yandan 2 adet tenis kortu, 1 adet basketbol sahası, 1 adet voleybol sahası, 1 adet futbol sahası ve spor aletleri olan parkta gençlere spor yapma imkânı sunuluyor.