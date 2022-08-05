Melen Su Park'ta kamelya sayısı artıyor

Düzce Belediyesi, yaz aylarında çocukların ve yetişkinlerin vazgeçilmez mekanı olan Melen Su Park'a 5 yeni kamelya yapıldı.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Destek Hizmet Müdürlüğü, Melen Su Park'a yeni kamelyaların konulması için çalışma başlattı. Yaz aylarında mevcut lunapark ve oyun gruplarıyla şehrin en uğrak yerlerden biri olan Melen Su Park'ta piknik yapma imkanını da kullanmak isteyen Düzceliler için 5 yeni kamelya yapıldı.

Ateş yakmak yasak

Öte yandan Melen Su Park'ta mangal yapmak isteyenler için hazır mangallar bulunurken bazı vatandaşların ağaç kenarlarında çimenlerde mangal ateşi yakması da şikayet konusu oldu. Zemine zarar vermesi ve tehlike arz etmesi nedeni ile Melen Su Park'ta gelişi güzel ateş yakılmasının yasak olduğu ve ateş yakanlara ceza kesileceği de belirtildi.