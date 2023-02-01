İhlas Haber Ajansı

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Melenağzı köyünün içme suyu hattı yenileniyor

DÜZCE (İHA) – Akçakoca’nın Melenağzı köyünde içme suyu hattında yenileme çalışmalarına başlandı.

DÜZCE (İHA) – Akçakoca'nın Melenağzı köyünde içme suyu hattında yenileme çalışmalarına başlandı.


Düzce İl Özel İdaresi tarafından, bazı köylerin sorunlu olan içme suyu hatlarında yenileme çalışmaları başlatılmıştı. Bu çerçevede, Akçakoca'ya bağlı Melenağzı köyünün içme suyu hattında da yenileme çalışmaları yapılıyor. İl Genel Meclis Üyeleri Sinan Cumur ve Ergin Özensel, ekiplerin yürüttüğü çalışmaları inceleyerek, kolaylıklar diledi.

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