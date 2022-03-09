Meme kanserine dikkat çekildi

Düzce Tıp Öğrencileri Birliği, Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde stant açarak meme kanserine dikkat çekti.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Dr. Talat Bahçebaşı binası kan alma bekleme alanında stant açan Tıp Fakültesi öğrencileri, personel, hasta ve hasta yakınlarına broşür dağıtarak, meme kanseri ve muayenesi konusunda bilgiler verdi. Öğrenciler, standı ziyaret eden Hastane Başmüdürü Fatma Eravcı ve hastane idari personellerine meme kanseri konusuna dikkatleri çekmek için kurdele taktılar.

Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden birisi olduğunu belirten Tıp Fakültesi Öğrencileri, erken teşhis için tarama testlerinin yapılmasının önemine vurgu yaptı.