Memur-Sen Düzce Şube Başkanı Çelebi: "Yeni anayasada toplu sözleşme kanunu yeniden ele alınmalı"

Sen ve Eğitim Bir Sen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi, "Yeni anayasada 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu yeniden ele alınmalı" dedi.

Eğitim Bir Sen Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilen 50. Başkanlar Kurulu toplantısına katılan Memur-Sen ve Eğitim Bir Sen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi, toplantıda alınan kararları açıkladı. Planlanan yeni anayasa çalışmaları kapsamında 4688 sayılı kanunda düzenlemelerin yapılması gerektiğini anlatan Çelebi, Boğaziçi Üniversitesi olayları ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Çelebi, "Anayasa değişikliği konusunda irade ortaya konulmasını, millet iradesinin güçlendirilmesi, hak ve özgürlüklerin genişletilmesi ve güvence altına alınması açısından önemli bir adım olarak görüyoruz. Yeni anayasada 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu yeniden ele alınmalı, standartlar yükseltilmeli, ILO normlarına uyarlanmalı ve evrensel sendikal hakları içerecek şekilde düzenlenmelidir" dedi.

"Her zaman karşı durduk"

Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan eylemlere de değinen Çelebi, "Hukuka ve kanuna uygun rutin bir rektör atamasının, rektörün siyasi tercihi bahane edilerek tartışma konusu yapılmasının asıl amacının kampüsler üzerinden darbeye zemin hazırlama çabası olduğunun farkındayız. Görüntüsü yerli, zihniyeti yabancı, kaostan beslenen güruhun milletimizin iradesine ket vurma teşebbüsüne her zaman karşı durduk, durmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"Katılımcı bir yükseköğretim kanunu çıkarılmalıdır"

Üniversitelerin özgür düşünceye sahip fertler yetiştirdiğini belirten Çelebi, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitelerin özgür düşünceye sahip fertler yetiştiren, bilimsel bilgi üretimi yapan, akademik özgürlüğü, iş ve çalışma güvencesini esas alan kurumlar olma özelliği dikkate alınarak, katılımcı bir yükseköğretim kanunu çıkarılmalıdır. Üniversitelerde nitelikli bir öğretimin gerçekleşebilmesinin akademisyen ile öğrencinin fiziksel, sosyal ve bilişsel katılımıyla mümkün olabileceği gerçeğinden hareketle yüz yüze öğretime geçilmelidir. Bilimsel bilgi üreten akademisyenlerin mali ve özlük hakları güçlendirilmeli, daha fazla üretim ve araştırma yapmalarını sağlayacak şekilde çalışma şartları iyileştirilmelidir. Üniversite idari personeline de geliştirme ödeneği, döner sermaye katkı payı verilmeli, idari personelin üniversite karar organlarında tecrübesini paylaşacak, fikir ve görüşlerini ifade etmelerini sağlayacak bir düzenleme yapılmalıdır. Üniversitelerde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları merkezi bir sistemle periyodik olarak yapılmalıdır. İdari personelin atama ve yer değiştirme süreçleri muvafakat engelinden kurtarılarak, belli bir takvim doğrultusunda merkezi olarak gerçekleştirilmesi talebimiz karşılanmalıdır."