Memur-Sen'den sağlıkçılara moral ziyareti

Korona virüs ülkede hızlı bir şekilde artmaya başlarken, hastanelerde de yoğunluk üst seviyeye yükseldi. Hastanelerde artan yoğunluk nedeni ile sağlıkçılarda dinlenmek için vakit bulamaz duruma geldi. Düzce'de de artan vakalar sonrasında Memur-Sen Düzce Şubesi'nin sağlıkçı üyeleri tarafından sağlıkçılara yönelik moral ziyareti gerçekleştirildi. Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Volkan Temi ile birlikte hastanelerde doktorlar ziyaret edilerek moral verildi. Ziyarette sağlık çalışanlarına, Memur-Sen tarafından oluşturulan hediyeler verildi.

Ziyaret hakkında açıklamada bulunan Memur-Sen Düzce Şubesi Başkan Cihan Özal, "Malum son günlerde vaka sayısı artmakta sağlık çalışanlarının üzerindeki yük her geçen gün ağırlaşmaktadır. Bu durum karşısında sağlık çalışanlarımız can siparene mücadeleye devam etmektedirler. Bu süreçte bir nebze moral olması adına İl Sağlık Müdürümüz Dr. Yasin Yılmaz ve Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Volkan Temi ile birlikte sahaya çıkacak filyasyon ekiplerine ve nöbet tutan sağlık çalışanlarımıza ziyarette bulunduk. Sağlık çalışanlarımız 7gün 24 saat özveriyle çalışmaktadırlar. Vatandaşlarımızda gereken tüm hassasiyeti gösterek uyarılara kulak vermeli, sevdiklerini düşünerek evde kalmalılardır. Fedakar sağlık çalışanlarımıza destek bekliyoruz” dedi.