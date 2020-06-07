Memursen Başakanı Çelebi "Açlık sınırı 2 bin 484 lira oldu"

Sen Düzce İl Başkanı Ömer Faruk Çelebi, Memur-Sen konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan ‘Açlık-yoksulluk' araştırmasına göre Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırının ise 7 bin 15 lira olduğunu açıklandı.

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Mayıs ayında Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.484,01 lira, yoksulluk sınırı ise 7.015,7 lira olarak tespit edildi. Yapılan araştırma ile ilgili bilgiler veren Memur-Sen Düzce İl Başkanı Ömer Faruk Çelebi, “ Mayıs ayında Nisan ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,34'lük bir düşüş yaşandı. Mayıs ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 40,87 artışla çilek, yüzde 27,19 artışla havuç, yüzde 24,15 artışla kivi, yüzde 13,29 artışla elma; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 40,52 azalışla biber, yüzde 36,83 azalışla sarımsak, yüzde 35,47 azalışla kuru soğan, yüzde 34,13 azalışla taze fasulye madde fiyatlarında yaşandı. Aydınlanma madde fiyatında ise Mayıs ayında Nisan ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi. Mayıs ayında Nisan ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,23'lük bir artış gözlenirken; Mayıs ayında Nisan ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 0,49'luk bir artış oldu. Mayıs ayında Nisan ayına göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 1,79'luk bir artış olduğu belirlendi. Nisan ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 11,56 artışla şehirlerarası otobüs ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Mayıs ayında Nisan ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 4,57'lik bir artış gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Nisan ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 12,24 artışla elbise, yüzde 11,15 artışla kadın gömleği, yüzde 10,63 artışla tişört madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında Nisan ayına göre yüzde 0,69 azalışla kemer, yüzde 0,09 azalışla giysi tamir ücretleri madde fiyatında düşüş gözlemlendi. Mayıs ayında Nisan ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,27'lik bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,24 artışla tansiyon aleti; yüzde 0,81 azalışla derece fiyatlarında olduğu tespit edildi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 0,26'lık bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Nisan ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 24,95 artışla misafir kolonyası madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Nisan ayına göre yüzde 9,81 azalışla parfümler madde fiyatında düşüş gözlemlendi” dedi.