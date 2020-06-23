İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Merada otlayan hayvanların üzerine yıldırım düştü

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Gümüşova ilçesine bağlı Çaybükü köyünde merada otlayan hayvanların üzerine yıldırım düştü, 3 hayvan telef oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Çaybükü köyünde merada otlayan hayvanların üzerine yıldırım düştü, 3 hayvan telef oldu.


Olay Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Çaybükü köyü merasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köylülerin büyükbaş hayvanları sabah saatlerinde köyün merasında otlatmaya getirildi. Hayvanlar merada otlarken şiddetli yağış ile birlikte yıldırım düştü. Hayvanlarının akşam saatlerinde eve gelmediğini gören vatandaşlar soluğu merada aldı. Bir ağacın altında 3 hayvanın yıldırım düşmesi sonrasında telef olduğu fark edildi. Bölgeye gelen ekipler telef olan hayvanlar için kuyu kazarak inekleri gömdü. Hayvanları telef olan vatandaşlar ise gözyaşlarına hakim olamadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.