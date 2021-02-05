Merhum Gazeteci Bedrettin Maradit'e vefa örneği

Düzce'ye ilk süreli yerel gazeteyi kazandıran Basın Şeref kartı sahibi merhum gazeteci Bedrettin Maradit'in adı yaşamının önemli bir bölümünü geçirdiği Kültür Mahallesindeki Caddeye verildi.

Düzce Belediyesi Şubat ayı ikinci oturumu Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. 22 gündem maddesinin görüşüldüğü oturumda duayen gazeteci Bedrettin Maradit'in isminin caddeye verilmesi yönündeki teklif, meclis üyelerinin oy birliği ile0 kabul edildi.

Meclis başkanvekili Mesut Sancaklı başkanlığında gerçekleştirilen meclisin ilk toplantısında gündeme gelen Kültür Mahallesi 754. Caddeye merhum duayen gazeteci Bedrettin Maradit'in adının verilmesi yönündeki teklif maddesi, ikinci toplantıda tüm meclis üyelerinin desteğiyle geçti.

Bedrettin Maradit kimdir?

26 Nisan 1951'de İstanbul'da bastırdığı Düzce Postası'nın birinci sayısı ile Düzce'yi ilk süreli yerel gazeteye kavuşturdu. 6 ay sonra elektrikli baskı makinesi getirdi ve bölgenin ilk gazete matbaasını kurmuş oldu.

Maradit'in başlattığı girişimler, basın dışında matbaacılık alanında da mesleki bir eğitim hamlesi oldu. Sonradan açılan matbaaların, gazetelerin sahipleri, çalışanları Düzce Postası okulunda çıraklıktan ustalığa kadar yetişip meslek sahibi oldular. İlk matbaa tipo ve ofset baskı, kurşun dizgi makinelerinin, filmi ve kalıp atölyesinin ve bunları çalıştıracak ilk matbaacı ustalarının İstanbul'dan getirilip Düzce'de ikamet ettirilmesi hep Bedrettin Maradit'in girişimidir.

Düzce'de basın- yayın dünyasının ilk tohumları 1948'de İstanbul'da atılmıştı. O zamanlar İstanbul Boğaz Komutanlığı'nda askerliğini yapan Bedrettin Maradit, 1948'de Türkiye'nin en büyük gazetesi Son Posta'da muhabir olarak gazeteciliğe başladı. 1951'de Düzce'ye döndü, temin ettiği eski bir daktilo ile Son Posta Gazetesinin Düzce muhabirliğini devam ettirdi. Düzce'de 15-20 adet satılan Son Posta gazetesi, Maradit'in gayretleriyle, 100-150 adet satışa ulaştı.

1951'de Düzce Postası'nı yayına geçirdikten sonra 16 Ekim 1953 yılında Bolu'da da bir matbaa açtı. Böylece o zamanki vilayet merkezi Bolu'nun da ilk günlük gazetesini, yayın hayatına başlattı. Bolu Ekspres adıyla yayın hayatına başlayan bu gazete, 1963 yılında haftalık Abant ve Yeni Hamle gazeteleriyle birleşerek, Sesimiz adı altında günlük yayınlarını sürdürdü. Sesimiz Gazetesi'nin yayınları Bolu Gündem Gazetesi yayın hayatına başlayana kadar aksamadan sürdü.

Bedrettin Maradit'in büyük zorluklara rağmen başlattığı girişimler sadece Düzce'de değil Bolu'da da gazetecilik ve matbaacılık alanında mesleki bir eğitim hamlesi oldu.

1927 yılında Düzce'de Dünya'ya gelen Bedrettin Maradit 9 Nisan 2013'de 86 yaşındayken vefat etti. İleri yaşına rağmen vefat edene kadar gazetede her gün başyazılarına devam etti.