İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Merkez mahalle mezarlığında düzenleme başladı

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi, Merkez Mahallede bulunan Mezarlıkta bakım onarım çalışmalarına başladı.


Korona virüs ile mücadele eden Kaynaşlı Belediyesi bir yandan da ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt sıkıntısı olan bölgelerde asfalt çalışmalarını yürütürken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'de Ramazan Bayramı sonrasında mezarlıklarda bakım onarım çalışmalarına başladı. Ekipler Merkez mahallede bulunan mezarlıkta çevre düzenleme çalışmalarını başlatırken, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin yapılacak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.