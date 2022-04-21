İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Merve Ök Türkiye şampiyonu

Aydın’da yapılan Minikler Halter Türkiye Şampiyonasına katılan Düzceli sporcu Merve Ök altın madalyanın sahibi oldu.

Aydın'da yapılan Minikler Halter Türkiye Şampiyonasına katılan Düzceli sporcu Merve Ök altın madalyanın sahibi oldu.


Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan Minikler Halter Türkiye Şampiyonasına 163 sporcu katıldı. Şampiyonaya, Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü halter antrenörü Yasin Aydın eşliğinde katılan Düzceli sporcu Merve Ök Türkiye birincisi olarak kürsüdeki yerini aldı. Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, sporcu Merve Ök'ü başarısından dolayı tebrik etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.