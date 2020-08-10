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Mesire alanları çöplüğe döndü

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Gölyaka ilçesinde bulunan Kültür Park’ta hafta sonunu geçirmek isteyen piknikçiler mesire alanını çöplüğe çevirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan Kültür Park'ta hafta sonunu geçirmek isteyen piknikçiler mesire alanını çöplüğe çevirdi.


Gölyaka Kültür Park mesire alanı günü birlikçi tatilci ve piknikçiler yüzünden çöplüğe döndü. Mesire alanı hafta sonunu piknik yaparak değerlendirmek isteyen vatandaşlarla dolup taşarken, tatilcilerin çöpleri gelişi güzel atmaları pes dedirtti. Yapılan tüm uyarılara rağmen çevre konusunda gereken hassasiyetin gösterilmemesi, bölge halkının tepkisine neden oldu.

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