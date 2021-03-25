Meslek liselerinde sanatsal etkinlik başladı

DÜZCE(İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 1000 Okul İyileştirme Projesi'ne Düzce'den 4 okul katılıyor.

Ülkemiz genelinde mesleki ve teknik eğitim kurumları arasındaki kalite farklılıklarının giderilerek mesleki ve teknik eğitime erişimin artırılması ve daha iyi bir mesleki ve teknik eğitimi gerçekleştirmek üzere Millî Eğitim Bakanlığınca “1000 Okul İyileştirme Projesi” hayata geçirildi. Yeni proje ile 1000 Mesleki ve Teknik Anadolu lisesine, Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında temel becerilerden okulların bakım onarımına, kütüphane, atölye ve spora kadar çok sayıda alanda destek sağlanacak. Proje kapsamındaki okulların tamamına kütüphane kurulacak ve spor alanları oluşturulacak. Bu okullarda okuyan öğrencilere, Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında temel becerilerde destek eğitim hizmeti sunulacak. Tüm öğretmen ve öğrencilere ilk yardım eğitimi verilecek ve isteyenlere yüzme öğretilecek.

Okulların tamamı Anadolu güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile eşleştirilerek ortak kültür, sanat ve spor etkinlikleri yapılacak. Ayrıca proje kapsamında öğrenciler için müze ve ören yerleri ziyaretleri düzenlenecek. Bu okullarda düzenli olarak kariyer günleri etkinlikleriyle eğitim, sanayi ve endüstri, bilim, kültür ve sanat gibi alanlarda önde gelen başarılı insanlarla öğrencilerin buluşması sağlanacak.

“İlimizden 4 okul proje kapsamında”

Düzce'den, Merkez Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi, Gölyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Yığılca Çok Programlı Anadolu Lisesi 1000 Okul Projesine katıldı.

"Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında yapılması planlanan "1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor" etkinliği ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin sanata eğilimli öğrencileri Güzel Sanatlar Liselerinin resim/müzik bölümü öğrencileriyle sanatsal etkinliklerde buluşuyor.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Güzel Sanatlar Liseleri öğrencileri önderliğinde gerçekleşecek sanatsal etkinliklerle proje kapsamında bulunan okullardaki öğrencilerin kişisel gelişimlerini ve sosyal etkileşimlerinin sağlanması amaçlanıyor.

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi, Gölyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Yığılca Çok Programlı Anadolu Liselerinin sanata eğilimli öğrencilerinin, Düzce Güzel Sanatlar Lisesi resim/müzik bölümü gönüllü öğrenciler ile öğretmenlerin rehberliğinde iki aylık çevrim içi (online) etkinlik çalışmalarına başlandı.

“Etkinlik sonunda ödüller verilecek”

Etkinlik kapsamında ortaya çıkacak ürünlerin online platformlardaki sergilerde derecelendirilmesi ve ödüllendirilmesi gerçekleştirilecek olup, seçilen eser sahibi öğrencilere verilecek ödüller; Resim alanı il birincilerine; Dizüstü bilgisayar,

Müzik ses icrası alanı il birincilerine; Dizüstü bilgisayar verilecek.

Ayrıca etkinliklere çevrim içi çalışmalarda rehberlik etmiş ve onların ürün veya eser ortaya çıkartmalarını sağlamış Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile her iki alanda illerinde ilk üç dereceye giren eserlerin sahibi olan öğrencilere Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından "Katılım ve Teşekkür Belgesi" verilecek.