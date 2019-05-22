Meslek liseliler, projelerini görücüye çıkardı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Meslek Lisesi Tübitak Bilim şenliği ile yıl boyunca yapılan projeler görücüye çıktı. Meslek Liselilerin projeleri hayran bıraktı.

Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Tubitak 4006 bilim fuarı kapılarını açtı. Kitaplık koltuktan, robotik çalışmalara, tarım çalışmalarından araştırma projelerine kadar birçok çalışma görücüye çıktı. Okulun kültür merkezinde yapılan fuarda en çok ilgiyi ise patates fidesinin aşılanarak patatesle birlikte domatesinde alınabildiği çalışma çekti. Bir fideden aynı anda iki farklı sebze alınabildiği çalışma ile küçük arazilerde ve küçük bütçeli tarım için geliştirildi.

Proje hakkında bilgiler veren proje öğrencileri Zekeriya Talha Duman ve Zeki Kaymaz; “Azalan tarım alanlarından daha fazla verim nasıl alınır diye araştırma yaptık. Projemizde toprak altı olarak patatesi, toprak üstü olarak domatesi kullandık. Burada patatesi domatese aşıladık. Aşımız tuttu. Bu projeyi yaparken İsrail'i örnek aldık. Çölün ortasında birçok sebze ve meyveyi yetiştirebiliyorlar. Bunu nasıl yaptıklarını merak ettik ve karşımıza bu projede yaptığımız gibi bir fidandan iki farklı ürün yetiştirdikleri çıktı. Bizde burada bunu hayata geçirdik” dediler.

Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni ve TUBİTAK Fuarları koordinatörü Begüm Öztemür, “Tübitak'ın her sene okullarda yaptığı 4006 fuarına katıldık. Düzce İl Merkezi ve ilçelerdeki ilköğretim okulları ve liselerde katılan projelerde toplam 19 proje kabul edildi. Düzce merkezde ise 5 lisenin projesi geçti. Bunlardan bir tanesi de bizim okulumuz. Araştırma projelerimiz var, tasarım projelerimiz var. Toplam 27 projemiz, 30'a yakın öğretmenimiz, 70 öğrencimiz bu projede görev aldı. Öğrencilerimizin bilimsel süreçleri görmeleri, deney yapma mantığını öğrenmeleri, araştırma ve inceleme yapmalarını geliştirmek amacıyla danışman öğretmenleri eşliğinde 4-5 aylık süreç içinde gerçekleşmiş projelerdir. Gündelik hayatta karşılığı olan, mesleki lise olmamız itibarıyla mesleki projelerin yer almasına önem verdik. Bazı projelerimiz TUBİTAK'ın bölge finallerine katılacak” dedi.