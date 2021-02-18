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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar yağışı uyarısı

DÜZCE(İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Düzce’nin de olduğu 4 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

DÜZCE(İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Düzce'nin de olduğu 4 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.


Aralıklarla Düzce'de devam eden kar yağışının ardından havalar açmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu akşamdan itibaren 12 saat süreyle aralıksız kar yağışı olacağına dair uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda, "Bu akşam saatlerinde başlayacak kar yağışının Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı (10-25 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yoğun kar yağışı ile birlikte etkili olması beklenen kuvvetli buzlanma ve don olayı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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