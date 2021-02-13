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Meteoroloji Genel Müdürü'nden Düzce'ye ziyaret

DÜZCE(İHA) – Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Düzce Meteoroloji Müdürlüğü’nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

DÜZCE(İHA) – Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Düzce Meteoroloji Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Düzce'de hava muhalefetleri öncesinde yapılan uyarılar ile halkın bilinçlenmesini sağlayan Düzce Meteoroloji Müdürlüğü'ne üst düzey ziyaret gerçekleştirildi. Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Ankara Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Düzce Meteoroloji Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Burada kurum personelleri ile bir araya gelerek incelemelerde bulunan Genel Müdürü Coşkun, daha sonra yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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